Ucraina: Tajani, scelta Regno Unito su munizioni con uranio impoverito non riguarda l'Ue

- Le scelte del Regno Unito sull’invio di munizioni con uranio impoverito in Ucraina non riguardano l’Unione europea, che fa scelte diverse. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando con la stampa a Udine, in occasione della visita in Friuli Venezia Giulia. “L’Unione europea fa delle scelte diverse da quelle di altri Paesi”, ha detto Tajani, ricordando che “il Regno Unito adotta delle iniziative che non sono concordate con noi”, essendo uscito dall’Ue.(Res)