Migranti: Tajani, tema posto al centro del dibattito politico europeo

- Il governo italiano ha posto al centro del dibattito europeo la questione migratoria, nel corridoio mediterraneo e balcanico. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, parlando con la stampa a Udine, in occasione della visita in Friuli Venezia Giulia. “Tutta la nostra azione di presenza forte nei Balcani serve a dare stabilità a questa regione vicina all’Italia. Stabilità - ha proseguito il titolare della Farnesina - significa anche riduzione della pressione migratoria”. Parlando della visita di alcuni giorni fa in Serbia, Tajani ha detto di aver trovato l’impegno del presidente Aleksander Vucic per difendere le frontiere europee. “Abbiamo trovato analoga sensibilità in Croazia, in Slovenia, anche in Bosnia-Erzegovina”, ha aggiunto, indicando il “comune impegno per affrontare la pressione migratoria, compresa l’Austria”. (Res)