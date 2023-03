Fvg: Tajani, regione "fondamentale" per proiezione nei Balcani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia e tutto il governo confermano il loro impegno per il territorio del Friuli Venezia Giulia come area "di fondamentale importanza" per una "proiezione economica e politica italiana nell'area dei Balcani". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando alla stampa a Udine, nel quadro della sua visita. "Continueremo a lavorare per questo territorio, i risultati non sono mancati", ha detto Tajani, che ha ribadito l'impegno del governo per la regione. "Confermo che il Business forum che si è svolto a Belgrado fra imprese italiane e serbe il prossimo anno si terrà a Trieste, sarà un segnale e un'occasione per l'economia e le imprese del Friuli Venezia Giulia di tornare ad essere protagoniste non solo all'interno dei confini nazionali ma anche dell'internazionalizzazione del nostro sistema produttivo, soprattutto nell'area dei Balcani", ha detto Tajani. In Friuli Venezia Giulia si vota la prossima settimana per le elezioni regionali. (Res)