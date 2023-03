Forza Italia: Rubano (FI), grazie a Berlusconi pronti a nuova fase crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Forza Italia, grazie alla visione lungimirante del Presidente Silvio Berlusconi, è pronta ad una nuova fase di crescita e di rilancio in vista dei prossimi importantissimi appuntamenti a partire dalle elezioni regionali ed europee". Lo afferma in una nota il deputato Francesco Maria Rubano, capogruppo di Forza Italia in commissione Finanze, che coglie l'occasione per fare "i migliori auguri al presidente Barelli, al quale attende un delicato lavoro per i provvedimenti e i temi ora in discussione: dal Superbonus al tema migranti, dal Pnrr al fisco, dalle banche alle riforme, dalla transizione green al Dl Ucraina. Ringrazio Alessandro Cattaneo per quanto fatto fino ad ora e gli auguro buon lavoro per la nuova importante carica di vice coordinatore nazionale di Forza Italia con la delega alla organizzazione territoriale del partito". Anche a lui, di concerto con il coordinatore nazionale Tajani e la vice coordinatrice Anna Maria Bernini, "spetta il compito fondamentale di organizzare e far crescere il nostro movimento sul territorio. Sono convinto che i neo incaricati nazionali e regionali di Forza Italia sapranno apportare un contributo importante per ottenere il massimo risultato alle prossime regionali ed europee" aggiunge Rubano, secondo cui "a garanzia è, come sempre il nostro Presidente Silvio Berlusconi. Le sue scelte saranno decisive per tradurre in realtà il programma ed i valori di Forza Italia in Parlamento, nell'azione di governo ed in campo internazionale". (Com)