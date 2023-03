Forza Italia: Tajani, il partito è unito con Berlusconi, non ci sono correnti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Forza Italia è uno soltanto, Silvio Berlusconi, e il partito è unito con lui, non ci sono correnti. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando con la stampa a Udine, in occasione della visita in Friuli Venezia Giulia. “Per rendere più efficiente la macchina, per prepararci alle elezioni europee”, Berlusconi ha dato incarico “ad altre persone di guidare i coordinamenti regionali”, ha sottolineato Tajani. “Gli avvicendamenti sono naturali in una grande forza, andiamo avanti per raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi”, ha aggiunto. (Res)