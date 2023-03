Migranti: Emergency, 78 naufraghi soccorsi da nave Life Support questa notte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle prime ore di oggi, la nave Life Support di Emergency ha tratto in salvo 78 persone in acque internazionali della zona Sar maltese che navigavano su un gommone di circa 12 metri. Al momento del soccorso – riferisce una nota – il natante stava già imbarcando acqua. Tra i superstiti, tre donne, di cui una incinta di due mesi, due bambine accompagnate di otto e sei anni, 28 minori non accompagnati, tra cui un bambino di nove anni. Le persone soccorse provengono da Burkina Faso, Ciad, Costa d’Avorio, Eritrea, Etiopia, Gambia, Guinea Conakry, Liberia, Niger, Nigeria, Mali, Sud Sudan, Sudan, Somalia. Si tratta per la maggior parte di Paesi dilaniati da guerre civili e da insicurezza alimentare. “Le persone soccorse hanno viaggiato per più di 20 ore senza bere né mangiare”, riporta Eliza Sabatini, infermiera a bordo della nave Life Support, che conclude: “Da una prima valutazione, risultano tutti debilitati e disidratati. Nelle prossime ore esamineremo i casi individuali”. (segue) (Com)