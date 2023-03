Regeni: Tajani, continueremo a insistere affinché l’Egitto collabori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia continuerà “a insistere affinché lo Stato egiziano collabori con l’autorità giudiziaria italiana” per far luce sull’omicidio del ricercatore friulano Giulio Regeni, avvenuto nel 2016 al Cairo. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, parlando con la stampa a Udine, in occasione della visita in Friuli Venezia Giulia. “E’ inaccettabile ciò che è accaduto in quel Paese”, ha affermato il titolare della Farnesina. Tajani ha ricordato che durante gli incontri con le controparti egiziano ha “continuato a chiedere in occasione di ogni visita la necessità di aver da parte egiziana tutte le informazioni utili affinché il processo possa andare avanti”. “Abbiamo avuto rassicurazioni e speriamo che si trasformino in atti concreti. Siamo sempre alla ricerca della verità”, ha concluso. (Res)