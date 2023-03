Fvg: Tajani, Forza Italia vuole essere protagonista anche nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia “è il centro della coalizione del centrodestra e della vita politica” nazionale e vuole essere protagonista anche in Friuli Venezia Giulia. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando con la stampa a Udine, in occasione della visita in Friuli Venezia Giulia. Con il Partito democratico che “si sta spostando sempre più a sinistra”, ci sono “spazi importanti da occupare, elettori che chiedono punti di riferimento riformisti e garantisti”. “Noi siamo questo, anche in Friuli Venezia Giulia vogliamo essere protagonisti di questa campagna elettorale, sosteniamo lealmente il presidente Fedriga”, ha detto. “Vogliamo vincere nella regione ma anche a Udine e nelle città dove ci sono i rinnovi dei sindaci e dei consiglieri comunali”, ha ribadito il ministro. (Res)