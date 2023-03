Fvg: Tajani, governo "non ha dimenticato" corridoio balcanico e "pressione" migrazioni clandestine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo "non ha dimenticato" il corridoio balcanico e la "pressione" esercitata sul Friuli Venezia Giulia dalla migrazione clandestina. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando alla stampa a Udine, nel quadro della sua visita. "I riflettori di Roma sono puntati sul Friuli Venezia Giulia, regione che come quelle del sud soffre maggiormente della migrazione clandestina", ha detto Tajani, ricordando che "proprio qui abbiamo presentato la strategia del governo per i Balcani" e assicurando che il Friuli Venezia Giulia "è una regione centrale" per Roma. "Per noi questo territorio di fontamentale importanza deve svolgere un ruolo piu importante", ha insistito Tajani tornando sul tema della proiezione economica italiana nei Balcani. La prossima settimana in Friuli Venezia Giulia si tengono le elezioni regionali. (Res)