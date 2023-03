Vaticano: Papa aggiorna norme contro abusi e le estende ai laici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Molte altre modifiche sono state introdotte per armonizzare il testo delle procedure contro gli abusi con le altre riforme normative introdotte dal 2019 ad oggi. Tra le novità c'è ad esempio quella che riguarda gli adulti "vulnerabili". Un'altra modifica riguarda la tutela di chi presenta la segnalazione di un presunto abuso. Rafforzata anche la parte dove si chiede di salvaguardare "la legittima tutela della buona fama e la sfera privata di tutte le persone coinvolte", nonché la presunzione di innocenza per chi è indagato in attesa che vengano accertate le sue responsabilità. Nella nuova versione di "Vos estis lux mundi" viene anche specificato che le diocesi e le eparchie devono dotarsi di "organismi e uffici" facilmente accessibili al pubblico per ricevere le segnalazioni di abusi. Ed è anche precisato che il compito di procedere con l'indagine è compito del vescovo del luogo dove sarebbero avvenuti i fatti denunciati. Il documento comprendeva e continua a comprendere non soltanto le molestie e le violenze sui minori e sugli adulti vulnerabili, ma riguarda anche la violenza sessuale e le molestie conseguenti all'abuso di autorità. Questo obbligo include dunque anche qualsiasi caso di violenza sulle religiose da parte di chierici, come pure il caso delle molestie a seminaristi o novizi maggiorenni. (Civ)