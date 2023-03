Pa: Zangrillo, dobbiamo renderla più attrattiva per giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema di quanto sia attrattiva la Pubblica amministrazione per i giovani “è un centrale per lo sviluppo del Paese ma va affrontato a livello più globale, perché manca la capacità generale di attrarre i giovani al mondo del lavoro”. Lo ha affermato il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, intervenendo nel corso dell’Assemblea dei giovani Anci, a Treviso. “C’è poi un tema di competenze, perché abbiamo un problema di disponibilità”, ha aggiunto il ministro ribadendo la necessità di intervenire sulla questione retributiva, su quella della valorizzazione del personale e del riconoscimento del merito. Accanto a questo “c’è poi un tema che riguarda l’organizzazione stessa del lavoro" con la sempre maggiore necessità di "un bilanciamento con la vita privata”, ha concluso.(Rin)