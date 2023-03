Russia: presidente Duma Volodin propone di vietare attività Corte penale internazionale nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Duma di Stato russa, Vyacheslav Volodin, ha proposto la redazione di emendamenti che vietano qualsiasi attività della Corte penale internazionale (Cpi) in Russia e prevedono una sanzione per qualsiasi assistenza all'organizzazione. "È necessario sviluppare emendamenti che vietino qualsiasi attività della Cpi sul nostro territorio e prevedere sanzioni per qualsiasi assistenza o supporto alla Corte", ha scritto Volodin sul suo canale Telegram. Il politico russo ha anche proposto di lavorare per la conclusione di accordi bilaterali con Paesi amici per concordare di astenersi reciprocamente da qualsiasi cooperazione o assistenza alla Cpi. "Il comandante in capo supremo russo dovrebbe anche avere il diritto di intraprendere qualsiasi azione per proteggere i nostri cittadini dalle decisioni prese dalle organizzazioni internazionali che contraddicono le norme costituzionali della Russia", ha aggiunto. (Rum)