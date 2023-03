Israele: lite tra militari al confine con il Libano, tre feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una violenta rissa tra membri delle Forze di difesa israeliane (Idf) non in servizio e militari di leva è scoppiata venerdì nel nord di Israele, vicino al confine con il Libano. Lo hanno riferito oggi le Idf su Twitter. I militari stavano pattugliando l'area vicino al confine libanese al momento del combattimento e durante lo scontro sono stati sparati colpi in aria. A seguito delle violenze, due soldati e un militare delle Idf sono rimasti leggermente feriti e sono stati trasferiti in un vicino ospedale per cure mediche. "Questo è un grave incidente che non è coerente con i valori delle Idf", si legge nella dichiarazione. "L'incidente è oggetto di indagine. Inoltre, è stata aperta anche un'indagine dalla polizia militare", hanno rivelato le Idf. (Res)