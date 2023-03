Ucraina: intelligente britannica, assalto russo a Bakhmut "in fase di stallo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assalto russo a Bakhmut è "in gran parte in fase di stallo". Lo afferma il ministero della Difesa britannico nell'ultimo rapporto di intelligence sul conflitto in Ucraina. "Questo è probabilmente il risultato dell'estremo logoramento delle forze russe. Anche l'Ucraina ha subito pesanti perdite durante la sua difesa" a Bakhmut, si legge nel documento. Il dicastero britannico ritiene che la situazione della Russia sia stata probabilmente peggiorata dalle "tensioni tra il ministero della Difesa russo e il gruppo Wagner, che contribuiscono entrambi con truppe nel settore". Mosca ha probabilmente spostato la sua attenzione operativa verso Avdiivka, a sud di Bakhmut, e al settore Kremina-Svatove a nord, "aree in cui la Russia probabilmente aspira solo a stabilizzare la sua linea del fronte", prosegue il rapporto. (Rel)