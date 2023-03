Cultura: Mollicone (Fd'I), valorizzazione è priorità governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie al Fai e ai suoi volontari saranno aperti alla visita i siti e beni culturali della Nazione. Come rimarcato anche dal presidente Giorgia Meloni, la valorizzazione dei beni culturali nazionali è priorità del Governo, anche attraverso forme di sussidiarietà, facendo interagire virtuosamente pubblico e privato, le dimore storiche e la rievocazione storica". lo afferma in una nota Federico Mollicone, presidente della commissione Cultura della Camera dei Deputati ed esponente di Fratelli d'Italia, secondo cui "la ripartizione del Fondo da 100 milioni istituito in legge di bilancio con un emendamento a mia prima firma vedrà un aumento delle risorse per le dimore storiche e la rievocazione storica".(Com)