Imprese: a Roma aumenta l'occupazione, nel 2022 più 45 mila, traina il lavoro femminile (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il rapporto, le persone in cerca di occupazione sono 141 mila nel 2022, 45mila in meno rispetto al 2021, per trovare un numero di disoccupati più basso bisogna utilizzare le serie storiche precedenti e tornare indietro fino al 2008. Il tasso di disoccupazione scende al 7,4 per cento (Italia 8,1 per cento), dal 9,8 per cento del 2021. Il tasso di disoccupazione giovanile (15-34 anni), scende di quasi 6 punti percentuali attestandosi al 14,5 per cento rispetto al 20,4 per cento del 2021. I settori trainanti per la crescita dell’occupazione sono stati commercio-alberghi-ristoranti che hanno visto un incremento nel 2022 di occupati del 12,5 per cento e l’edilizia che nel 2022 ha visto una crescita di occupati del 3,9 per cento, in due anni la crescita di occupati nell’edilizia è stata del 10,7 per cento. Industria e servizi registrano crescite più basse (+1,5 per cento e +0,5 per cento rispettivamente), l’agricoltura è l’unico settore che registra una contrazione dell’occupazione nel 2022. I settori della ristorazione e dell’edilizia sono, in base ai dati del sistema informativo Excelsior, quelli che registrano il maggior numero di assunzioni nel 2022: resta molto alta la difficoltà di reperimento di personale che si attesta al 50 per cento circa per gli operai specializzati nell’edilizia su un totale di 22 mila assunzioni nel 2022, e al 35,6 per cento per gli addetti alle attività di ristorazione su un totale di circa 43 mila assunzioni nel 2022. (Rer)