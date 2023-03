India: Raul Gandhi, sono stato destituito perché Modi teme il mio prossimo discorso in parlamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gandhi è stato giudicato colpevole (dal giudice H.H. Varma) per una frase pronunciata nel 2019, durante la campagna elettorale per le elezioni politiche. “Nirav Modi, Lalit Modi, Narendra Modi. Come mai tutti i ladri hanno Modi come cognome?”, aveva domandato durante un comizio a Kolar, nel Karnataka, elencando prima del premier il magnate dei diamanti al centro di una presunta frode miliardaria ai danni della banca pubblica Punjab National Bank (Pnb) e l’imprenditore e dirigente del cricket accusato di irregolarità finanziarie, entrambi fuggiti a Londra. A denunciare Gandhi è stato come detto Purnesh Modi, membro dell’assemblea legislativa statale del Gujarat, del Partito del popolo indiano (Bjp), lo stesso del primo ministro. Il processo è stato poi sospeso, ma a febbraio l’Alta corte del Gujarat ha annullato la sospensione. Gandhi era presente in aula quando è stato pronunciato il verdetto. Precedentemente era comparso in tre occasioni e si era dichiarato non colpevole sostenendo che quella frase fosse “non intenzionale”. Trattandosi di un caso penale non può ricorrere direttamente alla Corte suprema, ma una terza parte può farlo, in nome di un più ampio interesse pubblico. (Inn)