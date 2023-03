Pnrr: Tripoli (Unioncamere), priorità nostro impegno è non farlo cadere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La priorità “del nostro impegno è non far cadere il Pnrr”. Lo ha dichiarato il segretario generale di Unioncamere, Giuseppe Tripoli, in occasione della conferenza nazionale delle Camere di commercio “Progettare il domani con coraggio” organizzata da Unioncamere a Firenze. Il presidente della Repubblica ci ha affidato tre compiti: “crescita, coesione e cultura”. “Dobbiamo andare – ha aggiunto – verso una nuova camera di commercio fondata sul digitale”. Le camere di commercio “dovranno essere un luogo in cui le associazioni possono confrontarsi tra loro su progettualità territoriali, ha sottolineato Tripoli, che ha concluso: “Cultura significa guardare al ruolo del nostro Paese in termini di capacità attrattiva nel contesto internazionale”. (Rin)