Abruzzo: Pagano (FI), pieno sostegno a Pescina candidata Capitale della cultura

- "Insieme al sindaco Mirko Zauri e ai tanti sindaci intervenuti ieri pomeriggio, è arrivato sostengo pieno la Città di Pescina (Aq) candidata finalista a Capitale della Cultura italiana per il 2025". Lo ha dichiarato il presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati ed esponente di Forza Italia, Nazario Pagano, a margine della manifestazione di supporto che si è tenuta nella serata di ieri a Pescina. "Sono particolarmente onorato di essere qui questa sera insieme a tanti rappresentanti delle istituzioni locali per sostenere la realizzazione di questo importante riconoscimento. La città di Silone e Mazzarino - ha spiegato Pagano- ha sempre saputo valorizzare la cultura e le tradizioni locali, potendo vantare anche una suggestiva posizione paesaggistica alle porte del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise, l'area protetta più antica d'Italia. Pescina ha quindi tutte le caratteristiche per ambire al prestigioso titolo di Capitale della Cultura Italiana e per diventare un polo di attrazione culturale di rilievo nazionale ed internazionale". (Gru)