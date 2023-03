Economia: Gentiloni, Italia può guardare al domani "con cauto ottimismo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Possiamo guardare al domani “con cauto ottimismo”. Lo ha detto il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, intervenendo alla Conferenza nazionale delle Camere di commercio. “Progettare il domani con coraggio” solo pochi mesi fa “poteva apparire come un messaggio troppo ottimista”, ha detto Gentiloni, sottolineando la tenuta economica in Italia e i dati migliori del previsto. Nonostante una forte riduzione dei consumi di gas, “la produzione industriale ha retto”, così come i valori di occupazione. “La situazione non è tutta rose e fiori”, ha aggiunto, menzionando le stime di crescita della Commissione europea e dell’Ocse. “Il ricatto energetico di Putin ha fallito, la dipendenza dal gas russo è finita”, ha osservato il commissario. “L’Italia e l’Europa devono lavorare insieme” per la crescita, secondo Gentiloni. Il nostro Paese deve approfittare “della straordinaria occasione” del Pnrr, su cui “ora bisogna accelerare”, e le Camere di commercio possono offrire “un contributo decisivo”. “L’Europa può sostenere la sfida della crescita” anche grazie a un quadro di regole finanziarie, ha proseguito Gentiloni, menzionando anche la riforma del Patto di Stabilità.(Res)