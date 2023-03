Agroalimentare: Gasparri (FI), nessuno compri prodotti con farina di insetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Ben vengano gli scaffali separati nei negozi per i prodotti che usano la farina di insetti. Così i consumatori sapranno che cosa lasciare all'interno dei negozi e supermercati". Lo dichiara in una nota il vicepresidente del Senato ed esponente di Forza Italia, Maurizio Gasparri, secondo cui "questa roba non deve essere comprata. È pericolosa, come hanno detto alcuni esponenti del governo, può causare problemi a chi soffre di allergie per alcuni cibi. È contraria alle nostre abitudini alimentari. Chiamiamo questi banchi, semmai dovessero comparire nei negozi e nei supermercati, 'banchi spazzatura'". I prodotti con farina di insetti "devono essere, per un gesto di civiltà, lasciati sul bancone. Nessuno li compri. È una vergogna che venga fatta circolare questa roba. Sarà bene prendere nota di aziende che metteranno questi prodotti in commercio, affinché i consumatori diffidino da chi ricorrerà alla farina di insetti", conclude. (Com)