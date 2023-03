Ue: Bonomi (Confindustria), politiche Bce ci preoccupano, inflazione in calo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le politiche della Banca centrale europea “ci preoccupano, sta andando oltre il giusto contrasto che deve essere fatto a un’inflazione”. Lo ha dichiarato il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, in occasione della conferenza nazionale delle Camere di commercio “Progettare il domani con coraggio”, organizzata da Unioncamere a Firenze. “Non vorrei che si entrasse in recessione”, ha sottolineato Bonomi, che ha aggiunto: “L’inflazione la vediamo in calo, ci aspettiamo nell’ultimo quadrimestre dell’anno una discesa intorno al 5-6 per cento”. (Rin)