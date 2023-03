© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia sono 3 milioni le donne colpite dall'endometriosi. Una malattia "invisibile" che può dare grande dolore. Lo scrive su Twitter il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Le diagnosi arrivano dopo un lungo percorso, che spesso causa anche conseguenze psicologiche. Lavoriamo per far conoscere la malattia e formare personale specializzato", ha aggiunto Tajani. (Res)