Molise: Lotito (FI), ringrazio Berlusconi per la nomina a coordinatore regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Ringrazio il presidente Berlusconi per la fiducia e la stima che mi ha manifestato con la nomina a coordinatore di Forza Italia della regione Molise". Lo afferma in una nota il deputato di Forza Italia, Claudio Lotito, che aggiunge: "Questo incarico mi consente di esercitare con ancora maggiore dedizione il mio impegno politico, non solo nel Lazio ma a pieno titolo anche nella Regione che mi ha eletto e alla quale sono riconoscente e profondamente legato. Dedicherò da subito - assicura - le mie energie, come sono solito fare, sia come imprenditore sia come rappresentante delle istituzioni, per riorganizzare il partito nella Regione, soprattutto in considerazione del prossimo fondamentale appuntamento elettorale di maggio". (Rin)