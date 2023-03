India: diffamazione, partito di Modi tiene proteste contro leader opposizione Rahul Gandhi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito del popolo indiano (Bjp) ha tenuto oggi una manifestazione contro Rahul Gandhi, il leader del Congresso nazionale indiano (Inc) all'opposizione di recente destituito dalla carica di deputato a seguito della sua condanna per diffamazione. Durante la protesta, riferisce il quotidiano "Economic Times of India", i manifestanti hanno brandito cartelli con messaggi che invitavano Gandhi a scusarsi per aver insultato le Altre classi arretrate (Other Bacward Class - Obc), termine ampio che per la Costituzione indica indica la casta ai cui membri il governo è tenuto a garantire sviluppo sociale ed educativo. Il primo ministro Narendra Modi viene viene da una comunità Obc. "Il Paese non tollererà gli insulti agli Obc. Rahul Gandhi dovrebbe scusarsi con loro", ha detto ai media Chandrakant Bawankule, presidente del Bjp nello stato del Maharashtra. Proteste si sono tenute in particolare a Mumbai, nei quartieri di Dadar e Lalbaugh. (segue) (Inn)