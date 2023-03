India: diffamazione, partito di Modi tiene proteste contro leader opposizione Rahul Gandhi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella prima conferenza stampa tenuta oggi dalla sua destituzione, Gandhi ha dichiarato che la carica di deputato gli è stata revocata perché il primo ministro Narendra Modi ha paura di quello che ha da dire. "Sono stato destituito perché il primo ministro ha paura del mio prossimo discorso", ha dichiarato oggi in conferenza stampa, la prima tenuta dalla sua condanna per diffamazione e dalla successiva destituzione dalla carica parlamentare. "Ho visto la paura nei suoi occhi. Ecco perché non vogliono che io parli in Parlamento", ha aggiunto l'ormai ex deputato. Nel suo intervento Gandhi ha attaccato tutto il Partito del popolo indiano (Bjp), lo stesso del premier Modi e dal quale è venuta la denuncia all’assemblea legislativa statale del Gujarat, presentata da Purnesh Modi, un membro del parlamento statale senza parentela con il premier. Gandhi ha dichiarato che, anche se dovessero destituirlo a vita, continuerà "a fare il (suo) lavoro". Figura di spicco del Congresso nazionale indiano (Inc), principale partito di opposizione in India, Gandhi è stato condannato il 23 marzo per diffamazione a due anni di carcere e al pagamento di una multa di 15 mila rupie (poco meno di 170 euro) da un tribunale penale (Chief Judicial Magistrate’s Court) di Surat, nello Stato del Gujarat, ai sensi delle sezioni 499 e 500 del codice penale. La sentenza è stata sospesa per 30 giorni e al condannato è stata concessa la libertà su cauzione in attesa del ricorso in appello. Nonostante la sospensione, la segreteria parlamentare ha comunicato la decadenza dalla carica di deputato, prevista in casi di pene detentive superiori a due anni dalla legge Representation of Peoples Act. (Inn)