Governo: Salvini, Meloni sta facendo un gran lavoro, Lega è centrale

Leader della Lega

23 luglio 2021

- "Giorgia ha fatto un gran lavoro e sta facendo un gran lavoro, tutti i giorni ci sentiamo, ci confrontiamo, condividiamo idee, un percorso di lavoro. Più tentano di allontanarci e dividerci più ci uniscono, perché il destino nel nome del Paese è assolutamente comune e la Lega è centrale, è protagonista perché va in Europa a fare l'interesse del nostro Paese. C'è qualche italiano che in Europa, invece di aiutare l'Italia aiuta altri e fa l'interesse di altri". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando alla scuola di Formazione politica del partito in corso a Milano. (Rem)