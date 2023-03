© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 34 anni è stato arrestato ieri mattina dalla Polizia di Stato di Milano, ricercato con ordine di carcerazione emesso il 5 gennaio 2022 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano, per l'espiazione della pena di 4 anni 11 mesi e 10 giorni di reclusione per i reati di furti e rapine perpetrati a Milano. (segue) (Com)