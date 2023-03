Milano: Polizia arresta 34enne ricercato per furti, rapine e possesso di documenti falsi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti del Commissariato di via Perotti, sviluppando degli accertamenti catastali, hanno verificato come il terreno, accessibile da un cancello posto alla fine della strada della Pescatora, fosse stato frazionato in più particelle acquistate da diverse famiglie nomadi: in una di queste, all'interno di una roulotte stabilizzata, è stato rintracciato e catturato l'uomo che stava dormendo. Al 34enne gli agenti hanno anche notificato il decreto di sospensione della misura di sicurezza detentiva della Casa Lavoro emesso nell'anno 2019 per la violazione di un permesso premio. (segue) (Com)