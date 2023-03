Pil: Confindustria, crescita modesta nel 2023, +0,4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’andamento del Pil italiano nel 2023 (+0,4 per cento) è in netto rallentamento rispetto alla media del 2022. Ma è più favorevole di quanto ipotizzato appena qualche mese fa, quando si prevedeva una variazione annua nulla dell’economia italiana. È quanto emerge dal rapporto di previsione “L’economia italiana tra rialzo dei tassi e inflazione alta” realizzato dal Centro studi Confindustria. Nel 2024, invece, grazie al rientro dell’inflazione, alla politica monetaria meno restrittiva e alla schiarita nel contesto internazionale, si registrerà una dinamica migliore anche in Italia (+1,2 per cento annuo). (Rin)