Siria: Biden su Iran, non ci fermeremo

- Gli Stati Uniti non si fermeranno. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, rispondendo alla domanda di un giornalista sul recente attacco di un drone iraniano contro una base militare della coalizione anti-Isis in Siria, a seguito del quale è rimasto ucciso un contractor di nazionalità statunitense. Interpellato sulla possibilità che l’Iran debba pagare “un costo più alto” dopo l’incidente, a seguito dei raid effettuati da Washington nelle regioni nordorientali della Siria dopo l’attacco, Biden ha risposto che “non ci fermeremo”. (Was)