Usa: indagini su Trump, lettera con minacce di morte e polvere bianca alla procura di Manhattan

- La polizia di New York, insieme al Federal Bureau of Investigation (Fbi), ha avviato una indagine dopo che l’ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan, Alvin Bragg, ha ricevuto una lettera contenente minacce di morte e una polvere bianca non identificata. Lo hanno confermato fonti anonime all’emittente “Nbc News”, dopo le recenti notizie in merito ad una possibile incriminazione di Donald Trump, nel quadro delle indagini di Bragg sul pagamento di 130 mila dollari effettuato dall’ex presidente Usa alla pornodiva Stormy Daniels, con la quale avrebbe avuto una relazione extraconiugale. La lettera, che conteneva “un piccolo quantitativo” di polvere bianca, sarebbe indirizzata proprio a Bragg. “Alvin: ti ucciderò”, si legge nel documento. Le forze dell’ordine hanno confermato che non ci sono feriti, né è stato necessario evacuare l’edificio. Secondo le fonti, la procura di Manhattan avrebbe ricevuto “diverse centinaia di minacce” rivolte a Bragg nelle ultime settimane. La polizia di New York ha confermato che la sostanza contenuta nella lettera non sarebbe stata pericolosa. (Was)