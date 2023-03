Business news: Francia, Banca centrale raddoppia previsioni crescita, nel 2023 a 0,6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pil della Francia nel 2023 crescerà dello 0,6 per cento. Lo ha annunciato al Banca di Francia, che ha raddoppiato la sua previsione di crescita, stimata a dicembre allo 0,3 per cento. In merito all'inflazione, La Banca di Francia ha previsto un picco dell'aumento dei prezzi dei prodotto alimentari "verso al fine del primo semestre" prima di un rallentamento legato alla distensione prevista" nel settore agricolo" e "i prezzi internazionali delle materie prime agricole". (Frp)