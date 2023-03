© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società energetica russa Tatneft ha aumentato l'estrazione di petrolio del 4,6 per cento nel 2022 rispetto all'anno precedente. Come ha riferito l'azienda in una nota, in totale sono state estratte 29,1 milioni di tonnellate. La produzione media giornaliera è stata di 568 mila barili al giorno, rispetto ai 543 mila del 2021. (Rum)