Business news: Danimarca, Maersk vende Supply Service per 685 milioni di dollari

- La società di trasporto marittimo danese Maersk venderà per 685 milioni di dollari il suo fornitore di servizi per il settore energetico offshore, Supply Service Maersk (Mss), alla società di investimenti AP Moller Holding. Lo ha annunciato oggi il gruppo danese. L’operazione era in programma dal 2016, nell’ambito del piano di ristrutturazione strategica avviato da Maersk che includeva la cessione della sua attività di esplorazione e produzione di petrolio. Patrick Jany, direttore finanziario dell’azienda danese, ha sottolineato che la vendita di Mss "segna il completamento della decisione iniziale di cedere tutte le attività legate all'energia” al fine di concentrare Maersk “su una logistica veramente integrata". (Sts)