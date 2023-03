Business news: Polonia, a febbraio calano le vendite al dettaglio delle imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Polonia a febbraio 2023 le vendite al dettaglio a prezzi costanti delle imprese (con più di nove dipendenti) sono state inferiori rispetto a un anno fa del 5 per cento. Su base mensile il calo è stato invece del 3,6 per cento. È quanto ha riferito l’Ufficio centrale di statistica (Gus). Nel mese di febbraio la diminuzione maggiore delle vendite al dettaglio, rispetto allo stesso periodo del 2022, è stata registrata dalle aziende che vendono combustibili solidi, liquidi e gassosi (-26,2 per cento). In calo sono anche le vendite relative a mobili, elettronica, elettrodomestici (-10,3 per cento), stampa e libri (-8,9 per cento) e alimentari, bevande e tabacchi (-4,6 per cento). In controtendenza invece le vendite delle imprese nel settore tessile (+9,9 per cento) e in quello degli autoveicoli (+7,5 per cento). (Vap)