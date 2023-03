Business news: Spagna, Acs otterrà 124 milioni di euro dalla vendita dell'11 per cento di Ventia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Acs riceverà 124 milioni di euro dalla vendita dell'11 per cento della sua filiale australiana di servizi Ventia, una società considerata non strategica per la multinazionale spagnola. Come riferisce il quotidiano "El Espanol", Acs, insieme al fondo Apollo, controllava il 65,5 per cento del capitale di Ventia, ma recentemente ha messo in vendita il 21,7 per cento al prezzo di 1,99 euro per azione. La transazione ha portato a un ricavo congiunto di 250 milioni di euro per i venditori, che hanno diviso equamente questa quota, in modo che la società spagnola spettino circa 124 milioni di euro. (Spm)