Business news: Bajatovic (Srbijagas), abbiamo un surplus di gas

- La Serbia ha un surplus di gas. Lo ha dichiarato il direttore di Srbijagas, l'azienda statale fornitrice di gas naturale in Serbia, Dusan Bajatovic, ripreso dall'agenzia di stampa "Fonet". "Avevamo buoni contratti a lungo termine e da questi ci sono rimasti in magazzino 100 milioni di metri cubi, la gente ha risparmiato, l'Ente statale dell'energia serbo sta andando bene e produce elettricità dal carbone, non dal gas", ha spiegato Bajatovic, il quale ha aggiunto che ci sono ancora scorte nei magazzini in affitto in Ungheria e che l'impianto di stoccaggio serbo di Banatski dvor raggiungerà i "750 milioni di metri cubi di gas". "La Serbia avrà in stoccaggio riserve tra gli 800 e i 900 milioni di metri cubi di gas", ha detto Bajatovic, precisando che il Paese ha bisogno di circa 1,6 miliardi di metri cubi per una stagione. (Seb)