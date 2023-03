Business news: via libera a Orange per acquisizione Brutele e Voo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha dato il via libera al gruppo Orange per l'acquisizione di Brutele e Voo, due cablo-operatori belgi. Come controparte, l'operatore francese dovrà aprire la sua rete fissa a Bruxelles e nella Vallonia a Telenet, controllata di Liberty Global. "Per almeno dieci anni", Orange si è impegnata a garantire l'accesso all'infrastruttura della rete fissa presso Voo e Brutele "nella regione vallona e in certe parti di Bruxelles", ha fatto sapere la Commissione. "Gli impegni rispondono pienamente ai problemi di concorrenza recensiti dalla Commissione", ha sostenuto l'organo europeo. (Frp)