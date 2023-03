Business news: Regno Unito, famiglie spendono 12 per cento in più rispetto a febbraio 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le famiglie britanniche stanno spendendo il 12 per cento in più per l'acquisto di beni essenziali rispetto a un anno fa. Dopo la notizia che l'inflazione nel Regno Unito è aumentata al 10,4 per cento a febbraio, l'istituzione finanziaria Nationwide ha affermato che, il mese scorso, i consumatori hanno speso il 34 per cento in più per le bollette e il 17 per cento in più per i pagamenti del mutuo rispetto al medesimo periodo del 2022. L'analisi di Nationwide sulle finanze delle famiglie britanniche ha mostrato che tutte le categorie di spesa essenziali tranne una - i finanziamenti per le auto - hanno registrato una crescita annuale. (Rel)