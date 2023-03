Business news: Spagna, nel 2022 il Pil è cresciuto del 5,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022, il Pil spagnolo è cresciuto del 5,5 per cento, la stessa percentuale dell'anno precedente, dopo aver registrato una ripresa trimestrale dello 0,2 per cento nell'ultimo trimestre dell'anno. È quanto emerge dai dati diffusi oggi dall'Istituto nazionale di statistica (Ine). La domanda interna ha contribuito alla crescita del Pil per 3,1 punti percentuali (+2,1 punti in meno rispetto al 2021), mentre quella estera ha contribuito per 2,4 punti (+2,1 punti in più). I consumi delle famiglie hanno moderato la loro crescita su base annua di oltre due punti percentuali nel quarto trimestre, portandola al 2,7 per cento, mentre la spesa pubblica è aumentata del 2,3 per cento dopo quattro trimestri di crescita negativa. (Spm)