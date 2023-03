Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Di seguito i principali appuntamenti previsti a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Il Sindaco Roberto Gualtieri partecipa alla cerimonia di scoprimento della targa commemorativa in occasione del centenario della nascita dell'attore Florestano "Mario" Brega. Saranno presenti: il presidente del Municipio XI Gianluca Lanzi, Carlo Verdone, lo scrittore Dario Pontuale e alcuni familiari di Mario Brega. Via Oderisi da Gubbio 18 (Ore 16).- L'Assessore all'Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia, partecipa all'incontro pubblico "Roma Periurbana - Risorse agricole, territorio, realtà sommerse". Ex Mattatoio, pad. 9B - Piazza O. Giustiniani 4 (Ore 11)- L'assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, partecipa, nel quadro della 14a edizione della Festa del Libro e della Lettura "Libri Come", all'incontro "Sopravvissute. La violenza narrata dalle donne". Sala Ospiti, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, viale Pietro de Coubertin 30 (Ore 20). (segue) (Rer)