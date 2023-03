Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Corteo cittadino indetto dai comitati contrari all'inceneritore a Santa Palomba. Piazza Mazzini ad Albano Laziale, provincia di Roma (ore 15:30)- A cento anni dalla nascita il Municipio Roma XI ricorda Mario Brega. L'attore romano, noto per le interpretazioni nei film di Sergio Leone e Carlo Verdone rimaste impresse nell'immaginario collettivo dei romani e non, ha vissuto nel quartiere Marconi. In via Oderisi da Gubbio 18, verrà scoperta una targa per ricordarlo lì dove ha vissuto fino alla morte, avvenuta nel luglio del 1994. Alla cerimonia parteciperanno il Presidente dell'XI Municipio, Gianluca Lanzi, l'attore e regista Carlo Verdone e i nipoti dell'attore Brega. In via Oderisi da Gubbio 18 a Roma (Ore 16) (Rer)