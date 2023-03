© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito russo deve diventare più grande e includere non meno di 1,5 milioni di soldati. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitrij Medvedev, in un'intervista con i principali media russi. "Il nostro esercito deve diventare più grande. I suoi parametri sono stati annunciati: non meno di 1,5 milioni di persone", ha detto Medvedev. (Rum)