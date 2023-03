FI: Foti (Fd’I), congratulazioni a Barelli e buon lavoro a Cattaneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A nome del gruppo di Fratelli d'Italia “rivolgo le mie congratulazioni al nuovo capogruppo dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli e auguriamo buon lavoro ad Alessandro Cattaneo nominato vice coordinatore del partito”. Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti. “La nostra disponibilità sarà quella di sempre, in uno spirito di collaborazione che continuerà a fornire il miglior contributo per la coalizione", aggiunge Foti. (Rin)