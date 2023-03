FI: Mazzetti, proseguire lavoro di territorio come ha indicato Berlusconi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il mio primo pensiero è un ringraziamento al presidente Berlusconi e poi un augurio di buon lavoro a tutti i nuovi coordinatori e ai capigruppo". Lo afferma Erica Mazzetti, parlamentare toscana di Forza Italia. "Dobbiamo continuare nell'opera di radicamento e crescita sui territori, come ci ha indicato il presidente Berlusconi. Un augurio speciale a Marco Stella, nuovo coordinatore della Toscana e un grande ringraziamento a Massimo Mallegni, che ha avuto il merito di ridare slancio e organizzazione al partito, in un momento difficile. Marco Stella - sottolinea la parlamentare in una nota - ha dimostrato di volere e sapere collaborare con tutti, con i coordinamenti provinciali e con noi parlamentari. Così si fa: filo diretto Parlamento-Regione-Comuni". Mazzetti guarda già alle prossime sfide elettorali: "Abbiamo a breve le amministrative, in territori importanti, ma già dobbiamo guardare all'anno prossimo, quando voteranno Comuni come Prato, Firenze e Livorno, e non solo, e pure anche al 2025. Abbiamo l'occasione di vincere in Toscana ma possiamo farlo solo con un'alleanza di Centrodestra salda e un candidato forte. In questo cammino, tutt'altro che semplice soprattutto per noi - conclude Mazzetti -, una grande stella polare: il presidente Berlusconi". (Com)