Business news: Banca d'Inghilterra su Credit Suisse, nostro sistema bancario "sano e salvo"

- Il sistema bancario britannico è "sano e salvo" dopo l'acquisizione di Credit Suisse da parte di Ubs. Lo ha affermato la Banca d'Inghilterra (Boe), nel tentativo di calmare i nervi mentre i mercati si preparano a riaprire sulla scia della vendita di emergenza di Credit Suisse a Ubs. Il Regno Unito aveva finora evitato di essere coinvolta nella crisi che ha visto fallire due importanti banche statunitensi, ma la difficile situazione di Credit Suisse - una delle 30 banche considerate abbastanza grandi da influenzare il sistema finanziario globale - ha agito come un colpo di avvertimento per l'economia mondiale. Le turbolenze nel settore significano che la Boe sarà sotto stretta osservazione giovedì quando il Comitato di politica monetaria deciderà se spingere i tassi di interesse ancora più in alto. (Rel)