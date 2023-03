Business news: Spagna, Ferrovial costruirà impianto fotovoltaico da 200 MW in Estremadura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda di costruzioni spagnola Ferrovial costruirà un impianto solare fotovoltaico da 200 megawatt di potenza (MW) a Badajoz, in Estremadura, con un investimento di oltre 100 milioni di euro. Come riferisce il quotidiano "El Economista", il periodo di esecuzione dei lavori previsto è di 14 mesi, durante i quali verranno creati circa 500 posti di lavoro diretti e indiretti. Il futuro impianto sarà dotato di 350 mila moduli fotovoltaici bifacciali e avrà una produzione annua stimata di 400 gigawattora (GWh), energia sufficiente ad alimentare 118.100 abitazioni ogni anno. Si stima che l'impianto ridurrà le emissioni di CO2 di 65.920 tonnellate all'anno e si unirà ad altri progetti dell'azienda nel settore della generazione di energia rinnovabile, come l'impianto solare fotovoltaico da 50 MW El Berrocal a Siviglia, la e la costruzione di due progetti di energia solare fotovoltaica in Andalusia. (Spm)