- L'inflazione nel Regno Unito si è attestata al 10,4 per cento a febbraio, una cifra più alta rispetto alle previsione che indicava un modesto calo al 9,9 per cento. Lo riporta l'Ufficio per le statistiche nazionali. L'inflazione, che è ora a uno dei livelli più alti degli ultimi 40 anni, era scesa per tre mesi consecutivi prima di febbraio, raggiungendo il 10,1 per cento a gennaio. (Rel)