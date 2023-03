Business news: Spagna, Acciona posa prima pietra dell'impianto a biomasse di Logrosan in Estremadura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda spagnola Acciona Energia ha posato la prima pietra dell'impianto a biomassa di Logrosan, in Estremadura. Situato a dieci chilometri dal centro della città, l'impianto genererà 376 gigawattora all'anno di energia, evitando l'emissione di oltre 165 mila tonnellate di CO2 nell'atmosfera all'anno. Acciona Energia si è aggiudicata la costruzione, la gestione e la manutenzione di questo impianto a biomassa nella terza asta indetta dal ministero della Transizione ecologica che garantisce un prezzo di vendita per l'elettricità prodotta per 20 anni. Secondo l'azienda, l'impianto genererà quasi 1.400 posti di lavoro diretti, indiretti e indotti durante il suo ciclo di vita utile. Il progetto prevede anche la supervisione della conservazione e della rigenerazione della flora e della fauna della zona. (Spm)